Der SV Blau-Weiß Zorbau hatte am Freitag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den VfB Merseburg mit 1:4 (0:2).

Zorbau/MTU. Das Spiel zwischen Zorbau und Merseburg ist mit einer deutlichen 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Alexander Lück (Thale) eine Rote Karte an die Zorbauer (7.). Das Team aus Zorbau musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Danny Wagner traf für den VfB Merseburg in Spielminute 20 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB Merseburg kassierte jetzt einmal Gelb (23.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Lauris Voigt (35.) erzielt wurde.

SV Blau-Weiß Zorbau gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 35

In der 54. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau kassierte jetzt einmal Gelb.Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Zorbau. In Minute 70 gelang es Spieler Nummer 6 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Danny Wagner traf für Merseburg in Minute 82. Spielstand 3:1 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

In den letzten Minuten versuchten die Merseburger durch Spieleraustausch nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Auf der Gastseite sprang Moritz Kothe für Tim Knerler ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Moritz Kothe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 zu festigen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – N. Neuhaus, Beer, Seidel, Tsipi (75. Engl), Bondarenko, Hatim, K. Neuhaus (81. De Pinho Gomes), Sothen, Souvatzoglou, Omerovic (68. Maier)

VfB Merseburg: Przigode – Arndt (58. Berndt), Nicodemus, Voigt (90. Mittler), Bierschenk (46. Dähne), Erovic (66. Frühauf), Hillemann, Wagner, Korngiebel, Wagner, Knerler (84. Kothe)

Tore: 0:1 Danny Wagner (20.), 0:2 Lauris Voigt (35.), 1:2 Niklas Neuhaus (70.), 1:3 Danny Wagner (82.), 1:4 Moritz Kothe (90.+1); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Friedrich Lorenz, Moritz Winter; Zuschauer: 146