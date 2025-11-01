Eine bittere Schlappe erlitt der FC Stahl Aken an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den SV Friedersdorf. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 4 vor 55 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

Andreas Mieth (SV Friedersdorf) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Bereits kurze Zeit später leisteten die Gastgeber sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Ronny Müller den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (42.).

Der Siegeszug der Muldestauseer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Carsten Messner im gegnerischen Tor. Franz Seiring traf in Minute 86 und Jeremy Maurice Walter in Minute 87. Spielstand 4:0 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Bereits zwei Minuten darauf konnte Seiring (Friedersdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 gingen die Muldestauseer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Friedersdorf

FC Stahl Aken: Krenzler – Belger, Rehsack (68. Mazurkevych), Knauth, Saalmann (59. Zakhel), Abdul Awali (21. Mrachacz), Korge, Hellmer (90. Wotschadlo), Müller, Ufer, Dreßler

SV Friedersdorf: Hahn – Vereshchaka, Mühlbauer, Kökel (46. Seiring), Janssen, Jefkay (77. Krasnokutskyi), Rohde (68. Hartmann), Walter, Mieth, Stolzenhain, Thiel (77. Fischer)

Tore: 0:1 Andreas Mieth (27.), 0:2 Ronny Müller (42.), 0:3 Franz Seiring (86.), 0:4 Jeremy Maurice Walter (87.), 0:5 Franz Seiring (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Oliver Schunke; Zuschauer: 55