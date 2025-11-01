Fußball-Landesklasse 1: Der Heimbonus half dem SV Liesten 22 am Samstag nicht, als er sich vor 95 Fans mit 1:3 (0:0) gegen den VfB 07 Klötze I verabschieden musste.

1:3 – SV Liesten 22 verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen VfB 07 Klötze I

Salzwedel/MTU. Vor 95 Zuschauern hat sich das Team von Jonathan Gehrke mit 1:3 (0:0) gegen Klötze geschlagen geben müssen.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Philipp Homeier (VfB 07 Klötze I) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 58, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Klötzer konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Nick Danny Luckmann der Torschütze (61.).

1:1 im Duell zwischen SV Liesten 22 und VfB 07 Klötze I – 61. Minute

Unentschieden. Klötzes Homeier konnte seinem Team in Minute 73 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Christian Makowka wurde für Davud Saliho eingesetzt und Florian Beck für Viktor Branimirov Mateev. Auf der Gastseite räumten Timm Müller für Rico Gose und Jannik Banse für Paul Homeier den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Paul Homeier, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 auszubauen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – VfB 07 Klötze I

SV Liesten 22: Fedea – V. B. Mateev (78. Beck), Müller, Langer, Paul, H. Glameyer, F. B. Mateev, H. Glameyer, Subke, Saliho (75. Makowka), Luckmann

VfB 07 Klötze I: Reek – Lehmann, Wißwedel, Homeier, Maihack, Banse (87. Homeier), Strauß (46. Hetfleisch), Fuhrmann, Gase, Lange, Müller (87. Gose)

Tore: 0:1 Philipp Homeier (58.), 1:1 Nick Danny Luckmann (61.), 1:2 Philipp Homeier (73.), 1:3 Paul Homeier (90.+3); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Rene Ludwig, Mia Lübke; Zuschauer: 95