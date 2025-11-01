Dem 1. FC Lok Stendal gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den VfB Ottersleben mit 3:0 (3:0) zu besiegen. 26 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Stendal/MTU. Die 26 Besucher des Stadions am Hölzchen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler besiegten die Gäste aus Ottersleben mit 3:0 (3:0) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Mykyta Dimonenko für Stendal traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Felix Meinelt (19.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 8

1. FC Lok Stendal führt in Minute 19 mit 2:0

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Dimonenko den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (23.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Stendaler aber nicht mehr wettmachen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Ottersleben

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Wolff (73. Koshyk), Schulze (82. Salem Merso), Völzke (82. Paschke), Dimonenko, Lagemann (76. Sawaneh), Meinelt, Vinzelberg, Lauck, Korbani, Loock (58. Bordizhenko)

VfB Ottersleben: Kieselbach – Rüger, Raschauer, Otremba, Pitschmann, Michalzik, Niemann, Yunashev, Bogunski (80. Hollritt), Fadjinou (80. Raschauer), Agte

Tore: 1:0 Mykyta Dimonenko (5.), 2:0 Felix Meinelt (19.), 3:0 Mykyta Dimonenko (23.); Zuschauer: 26