Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt unter Leitung von Coach Ronny Manegold feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Plötzkau 1921 mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie.

Oschersleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 30 Besuchern auf dem Sportplatz Hadmersleben geboten. Die Oscherslebener setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Plötzkau durch.

In Minute 13 schoss Maddox Liam Kegel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt musste einmal Gelb hinnehmen (15.). Die Oscherslebener legten in der 35. Spielminute nach. Wieder war Kegel der Torschütze.

Der Siegeszug der Oscherslebener brach nicht ab. Minute 57: Hadmersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Levi Räke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

23 Minuten nach der Pause konnte Robin Manegold (Hadmersleben) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 4:0 verließen die Oscherslebener den Platz als Sieger. Die Gegner von der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Fischer, Wolff (46. Jülich), Eckert (46. Mohr), Abraham Maketh, Manegold, Franke (46. Welz), Kegel, Herbst (46. Räke), Ilse, Okunowski

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Gelbke, Fricke, Meißner, Fleck, Querfurt, Wolfram, Küstermann, Fischer, Weise, Fromme (8. Häckert)

Tore: 1:0 Maddox Liam Kegel (13.), 2:0 Maddox Liam Kegel (35.), 3:0 Levi Räke (57.), 4:0 Robin Manegold (68.); Schiedsrichter: Leonard Friedrich (Ausleben); Zuschauer: 30