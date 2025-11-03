Ist das ein Verlobungsring? Die deutsche Erfolgssprinterin Gina Lückenkemper hat nach einem bei Instagram geposteten Bild zumindest schon einige Gratulationen erhalten - und dankend angenommen.

Berlin - Die deutsche Sprinterin Gina Lückenkemper hat bei Instagram ein Foto mit einem funkelnden Ring gepostet und Glückwünsche entgegengenommen. „Ich freue mich auf alles, was vor uns liegt“, schrieb die 28-Jährige zu einer Fotoreihe, mit der sie auf vergangene Urlaubstage zurückblickte. Auf dem neunten Bild ist dabei ein Ring zu sehen, der ganz nach einem Verlobungsring aussieht. Auch wenn Lückenkemper keine Erklärung zum Foto abgab: Die Glückwünsche von Leichtathletik-Kolleginnen wie Gesa Krause, Sina Mayer und Laura Müller sowie der ehemaligen Turnerin Kim Bui zum offenbar privaten Ereignis nahm sie zumindest dankend entgegen.

Lückenkemper hatte im September bei der Leichtathletik-WM in Tokio die Bronzemedaille mit der 4x100-Meter-Staffel geholt und kurz darauf ihre Saison beendet.