In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II kassierte der SV Lok Aschersleben am Wochenende eine üble Pleite gegen den SV Einheit Bernburg und ging 1:7 (1:2) vom Platz.

Aschersleben/MTU. Auf dem LokplatzPl.2 wurden die Fans des SV Lok Aschersleben am Freitag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sieben Bälle gingen Keeper Matti Constantin Schneidewind ins Netz. Das Spiel endete 1:7 (1:2).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Linus Rothmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Rothmann den Ball ins Netz (14.).

14. Minute: SV Lok Aschersleben 0:2 im Hintertreffen

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Bernburger den Ball in der 22. Minute unglücklich ins eigene Tor. Eine wirkliche Bedrohung stellte das für die Bernburger aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Bennit Kommritz verschaffte seinem Team vier weitere Tore (47., 59., 73., 77.). Spielstand 6:1 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als William Kohl den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (85.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Bernburger aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – SV Einheit Bernburg

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Block, Miroshnichenko, Lehmann (58. Y. Ivanchenko), Göring, Thon (77. Fricke), Z. Ivanchenko, Breyer, Gurr, Stopin (67. Stemmler), Scherf

SV Einheit Bernburg: Malz – Krug (77. Wolf), Fleck, Kühne, Rothmann, Desivojevic, Münzer (77. Lampe), Kohl, Kumbu, Scheffler (46. Kommritz), Lorenz

Tore: 0:1 Linus Rothmann (9.), 0:2 Linus Rothmann (14.), 1:2 Rocco Scheffler (22.), 1:3 Bennit Kommritz (47.), 1:4 Tyler Kumbu (59.), 1:5 Tyler Kumbu (73.), 1:6 Tyler Kumbu (77.), 1:7 William Kohl (85.); Schiedsrichter: Torsten Meiners (Hecklingen); Zuschauer: 50