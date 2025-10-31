Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem beeindruckenden 4:0 (2:0) ging die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt von Trainer Ronny Manegold aus dem Duell mit dem SV Plötzkau 1921 vom Platz.

Oschersleben/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Hadmersleben haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Oscherslebener schlugen die Gäste aus Plötzkau mit 4:0 (2:0) deutlich.

Maddox Liam Kegel (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt steckte einmal Gelb ein (15.). Die Oscherslebener legten in der 35. Spielminute nach. Wieder war Kegel der Torschütze.

Doppelpack von Maddox Liam Kegel bringt NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt 2:0 in Führung – 35. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 57: Hadmersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Levi Räke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Das letzte Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Pause, als Robin Manegold den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (68.). Damit war der Erfolg der Oscherslebener entschieden. Die Gegner von der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Oscherslebener haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Okunowski, Wolff (46. Jülich), Abraham Maketh, Ilse, Fischer, Kegel, Manegold, Eckert (46. Mohr), Herbst (46. Räke), Franke (46. Welz)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Gelbke, Wolfram, Fischer, Fromme (8. Häckert), Küstermann, Weise, Meißner, Fleck, Querfurt, Fricke

Tore: 1:0 Maddox Liam Kegel (13.), 2:0 Maddox Liam Kegel (35.), 3:0 Levi Räke (57.), 4:0 Robin Manegold (68.); Schiedsrichter: Leonard Friedrich (Ausleben); Zuschauer: 30