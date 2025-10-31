Fußball-Verbandsliga: Am Freitag war der SV Blau-Weiß Zorbau gegenüber dem VfB Merseburg machtlos und wurde 1:4 (0:2) besiegt.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Alexander Lück (Thale) eine Rote Karte an die Zorbauer (7.). Das Team aus Zorbau musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Danny Wagner (VfB Merseburg) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der VfB Merseburg kassierte jetzt einmal Gelb (23.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Lauris Voigt den Ball ins Netz (35.).

SV Blau-Weiß Zorbau liegt 0:2 zurück – 35. Minute

In der 54. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau kassierte jetzt einmal Gelb.Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Zorbau. In Minute 70 gelang es Spieler Nummer 6 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Danny Wagner traf für Merseburg in Minute 82. Spielstand 3:1 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

In den letzten Minuten versuchten die Merseburger durch Spielerwechsel nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Auf der Gastseite sprang Moritz Kothe für Tim Knerler ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Am Ende der Partie sollte es dem VfB Merseburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Moritz Kothe den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 ausbaute (90.+1). Damit war der Erfolg der Merseburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Seidel, Sothen, Souvatzoglou, N. Neuhaus, K. Neuhaus (81. De Pinho Gomes), Beer, Omerovic (68. Maier), Hatim, Tsipi (75. Engl), Bondarenko

VfB Merseburg: Przigode – Korngiebel, Knerler (84. Kothe), Erovic (66. Frühauf), Voigt (90. Mittler), Nicodemus, Wagner, Hillemann, Wagner, Arndt (58. Berndt), Bierschenk (46. Dähne)

Tore: 0:1 Danny Wagner (20.), 0:2 Lauris Voigt (35.), 1:2 Niklas Neuhaus (70.), 1:3 Danny Wagner (82.), 1:4 Moritz Kothe (90.+1); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Friedrich Lorenz, Moritz Winter; Zuschauer: 146