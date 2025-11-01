Dem 1. FC Lok Stendal glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den VfB Ottersleben mit 3:0 (3:0) zu besiegen. 26 Zuschauer waren live dabei.

Stendal/MTU. Die 26 Besucher des Stadions am Hölzchen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler besiegten das Team aus Ottersleben mit 3:0 (3:0) souverän.

Mykyta Dimonenko (1.FC Lok Stendal) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Felix Meinelt den Ball ins Netz (19.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 8

19. Minute: 1. FC Lok Stendal führt mit zwei Toren

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Dimonenko den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (23.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Stendaler aber nicht mehr ausgleichen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Ottersleben

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Schulze (82. Salem Merso), Wolff (73. Koshyk), Lagemann (76. Sawaneh), Lauck, Völzke (82. Paschke), Korbani, Vinzelberg, Loock (58. Bordizhenko), Meinelt, Dimonenko

VfB Ottersleben: Kieselbach – Michalzik, Pitschmann, Niemann, Agte, Otremba, Raschauer, Rüger, Bogunski (80. Hollritt), Yunashev, Fadjinou (80. Raschauer)

Tore: 1:0 Mykyta Dimonenko (5.), 2:0 Felix Meinelt (19.), 3:0 Mykyta Dimonenko (23.); Zuschauer: 26