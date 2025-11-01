Der 1. FC Lok Stendal erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 26 Fußballfans einen klaren 3:0 (3:0)-Sieg gegen den VfB Ottersleben.

Stendal/MTU. Die 26 Besucher des Stadions am Hölzchen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler schlugen das Team aus Ottersleben mit 3:0 (3:0) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Mykyta Dimonenko für Stendal traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Felix Meinelt (19.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 8

1. FC Lok Stendal mit 2:0 vorne – Minute 19

Nur kurz darauf gelang es Dimonenko, den Ball erneut ins Netz zu befördern (23.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. FC Lok Stendal hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Ottersleben

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lauck, Wolff (73. Koshyk), Lagemann (76. Sawaneh), Schulze (82. Salem Merso), Korbani, Meinelt, Völzke (82. Paschke), Vinzelberg, Dimonenko, Loock (58. Bordizhenko)

VfB Ottersleben: Kieselbach – Fadjinou (80. Raschauer), Agte, Niemann, Pitschmann, Otremba, Yunashev, Rüger, Raschauer, Michalzik, Bogunski (80. Hollritt)

Tore: 1:0 Mykyta Dimonenko (5.), 2:0 Felix Meinelt (19.), 3:0 Mykyta Dimonenko (23.); Zuschauer: 26