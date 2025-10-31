Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 1:7 (1:2) verließ der SV Lok Aschersleben am Freitag den LokplatzPl.2. Der SV Einheit Bernburg fuhr siegreich nach Hause.

Aschersleben/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Kristian Willecke hat am Freitag vor 50 Zuschauern auf dem LokplatzPl.2 ganze sieben Tore einstecken müssen. Die Partie endete 1:7 (1:2).

Gleich nach dem Anstoß schoss Linus Rothmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.). Die Bernburger legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Rothmann der Torschütze (14.).

14. Minute: SV Lok Aschersleben liegt 0:2 zurück

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Bernburger den Ball in der 22. Minute unglücklich ins eigene Tor. Brenzlich wurde die Situation für die Bernburger nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 1:3 aus. Bennit Kommritz verschaffte seinem Team vier weitere Tore (47., 59., 73., 77.). Spielstand 6:1 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte William Kohl (Bernburg) den Ball über die Linie bringen (85.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – SV Einheit Bernburg

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Z. Ivanchenko, Lehmann (58. Y. Ivanchenko), Scherf, Miroshnichenko, Göring, Breyer, Gurr, Stopin (67. Stemmler), Block, Thon (77. Fricke)

SV Einheit Bernburg: Malz – Fleck, Desivojevic, Krug (77. Wolf), Kühne, Kohl, Kumbu, Rothmann, Lorenz, Scheffler (46. Kommritz), Münzer (77. Lampe)

Tore: 0:1 Linus Rothmann (9.), 0:2 Linus Rothmann (14.), 1:2 Rocco Scheffler (22.), 1:3 Bennit Kommritz (47.), 1:4 Tyler Kumbu (59.), 1:5 Tyler Kumbu (73.), 1:6 Tyler Kumbu (77.), 1:7 William Kohl (85.); Schiedsrichter: Torsten Meiners (Hecklingen); Zuschauer: 50