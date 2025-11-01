Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erreichte der Gastgeber SV Medizin Uchtspringe gegen den Kreveser SV ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Stendal/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem SV Medizin Uchtspringe und dem Kreveser SV mit einem Unentschieden.

Marcel Brinkmann (SV Medizin Uchtspringe) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Minute 45+2 SV Medizin Uchtspringe und Kreveser SV im Gleichstand – 1:1

In Spielminute 45 musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Medizin Uchtspringe steckte einmal Gelb ein.

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der rettende Treffer für den Kreveser SV, als Rudolph Paul Rosenkranz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Kreveser Team erzielte (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Kreveser SV

SV Medizin Uchtspringe: Schulz – Brinkmann, Langer (58. G. Gerhardt), Schadow, Klukas, Pagels, Wolter, Adam, Stoppa, Bosse, Nabizade

Kreveser SV: Bergmann – Döring (88. Riemann), Rosenkranz, Rathke, Rosenkranz, Zimmermann, Nitzsche (73. Bittner), Thomsen, Kiebach, Präbke, Pieper

Tore: 1:0 Marcel Brinkmann (24.), 1:1 Rudolph Paul Rosenkranz (45.+2); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Bierstedt, Willi Böhme; Zuschauer: 87