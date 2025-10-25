Eine Niederlage für den SV Dessau 05 besiegelte den 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 0:1 (0:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Dessau 05 und 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit einem torarmen 0:1 (0:0). 215 Fußballfans waren im Stadion am Schillerpark live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Toni Pulst (Leipzig) ausgesprochen. Insgesamt elf Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der fünften Minute der Nachspielzeit brachte Illia Hlynianyi die Gäste in Führung (95.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Der SV Dessau 05 rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Dessau 05: Becker – Pratsch, Barabasch, Baumgart (66. Von Zansen), Pälchen (81. Schultz), Biriuk, Erdmann (66. Werthmann), Sparfeld, Horvath, Mieth (90. Thomas), Zoblofsky

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bark (52. Galushyn), Ehrhardt, Gründling, Litzenberg, Hlynianyi, Bauer, Born (77. Elflein), Hadaschik, Ludwig (63. Sumka), Böhme

Tore: 0:1 Illia Hlynianyi (90.+5); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Christopher Große, Stefan Cordes; Zuschauer: 215