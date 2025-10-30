Der SC Bernburg hatte am Donnerstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SV Dessau 05 mit 1:3 (1:2).

Bernburg/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Gastgeber aus Bernburg eine Niederlage gegen den SV Dessau 05 hinnehmen. 1:3 (1:2) gingen die Mannschaften vom Platz.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Cedrik Staat das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.). Die Bernburger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Niklas Mieth der Torschütze (7.).

Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 29 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 20.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Dessau 05 kassierte zweimal Gelb. Der SC Bernburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Torsten Lange.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Friebe (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 3:1 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Dessau 05

SC Bernburg: Schneider – L. Lange, Streithoff, Krishteyn (46. Bichtemann), Raeck, F. Lange, Schmidt (70. Heute), Staat, Becker (44. Hilmer), Schauer, Krüger

SV Dessau 05: Becker – Pratsch, Mieth, Erdmann (62. Baumgart), Werthmann, Pälchen (87. Schmitkamp), Sparfeld, Girke (81. Thomas), Barabasch, Biriuk (73. Von Zansen), Friebe (90. Savrii)

Tore: 1:0 Cedrik Staat (3.), 1:1 Niklas Mieth (7.), 1:2 Elia Miro Friebe (29.), 1:3 Elia Miro Friebe (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Fabian Stegner, Lennox Jäger; Zuschauer: 128