Haldensleben/MTU. Sechsmal hat der Haldensleber SC am Samstag gegen die Gegner aus Staßfurt eingenetzt. 6:0 (2:0) für die Haldensleber.

Nach gerade einmal 20 Minuten schoss Max Stadler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV 09 Staßfurt steckte einmal Gelb ein (29.). Der Haldensleber SC hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stephan Kobert. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Matas Gabertas den Ball ins Netz.

Minute 39: Haldensleber SC baut Führung auf 2:0 aus

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Haldensleber SC kassierte noch einmal Gelb. Der Siegeszug der Haldensleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Stephan Kobert im gegnerischen Tor. Leonard Grabenberg traf in Minute 65, Kenneth Hebekerl in Minute 73 und Eugen Schunaew in Minute 82. Spielstand 5:0 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 34

Nur vier Minuten darauf konnte Rick Bögelsack (Haldensleber) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 6:0 verließen die Haldensleber den Platz als Sieger. Der Haldensleber SC sicherte sich somit Platz 14.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV 09 Staßfurt

Haldensleber SC: Switala – Zimmermann, H. Ebel (63. Mäde), Gabertas (46. Bögelsack), Hevekerl, Schunaew, B. Ebel (73. Winkelmann), Grabenberg, Thieke (67. Hebekerl), Von Ameln (73. Willms), Stadler

SV 09 Staßfurt: Probst – Stachowski, Lampe (73. Gehrke), Schmidt-Daul, Lieder, Härtge, Hoffmann, Faatz (39. Burdack), Schulz (69. Isufi), Sturm, Van Linthout

Tore: 1:0 Max Stadler (20.), 2:0 Matas Gabertas (39.), 3:0 Leonard Grabenberg (65.), 4:0 Kenneth Hebekerl (73.), 5:0 Eugen Schunaew (82.), 6:0 Rick Bögelsack (86.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Niklas Schimpf, Fabian Stegner; Zuschauer: 130