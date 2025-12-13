Der FSV Barleben 1911 e. V. erzielte am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 57 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SSV Havelwinkel Warnau.

Barleben/MTU. Die 57 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Barleber schlugen das Team aus Havelwinkel Warnau mit 3:0 (1:0) souverän.

Valentin Pung (FSV Barleben 1911 e. V.) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Barleber legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Lukas Magnus der Torschütze (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

FSV Barleben 1911 e. V. liegt in Minute 67 2:0 vorn

Nach wenigen Momenten gelang es Bastian Schäfer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (70.). In Spielminute 72 handelte sich der FSV Barleben 1911 e. V. noch eine Gelbe Karte ein. Die Barleber haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSV Havelwinkel Warnau

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Jespersen (62. Schäfer), Hauer, Zander, Pung (62. Laabs), Duda (70. Lohse), Priese, Magnus (74. Kröger), Wasylyk (81. Instenberg), Von Der Gönne, Gruner

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Hutyra, Bradburn (83. Hain), Bäther (70. Winning), Heinrich, Albrecht (46. Schulz), Büchner, Kniestedt, Fringel (42. Bauer), Hilgenfeld (74. Brömme), Neumann

Tore: 1:0 Valentin Pung (36.), 2:0 Lukas Magnus (67.), 3:0 Bastian Schäfer (70.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Justin Ermisch, Nico Küstner; Zuschauer: 57