Der FSV Barleben 1911 e. V. errang am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 61 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim.

Barleben/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz- Platz 2 eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Barleber gewannen souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Kontrahenten aus Thalheim.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (23., 25.). Palle Jespersen (FSV Barleben 1911 e. V.) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Valentin Pung (38.) erzielt wurde.

FSV Barleben 1911 e. V. führt mit 2:0 – Minute 38

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Jespersen konnte in Minute 56 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die SG Rot-Weiß Thalheim. In Minute 66 gelang es Spieler Nummer 10 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 3:1 für den FSV Barleben 1911 e. V..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Jamil Pepito Zander, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu erweitern (75.).

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SG Rot-Weiß Thalheim

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Lohse, Pung (51. Priese), Laabs, Röhl (46. P. Hauer), M. Hauer, Eichholz (73. Fröhlich), Wasylyk (80. Schäfer), Zander, Jespersen (66. Magnus), Duda

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Schmökel (71. Zawada), Zahrt (46. Ndour), Wróblewski (79. Henze), Prielipp, May, Hoffmann, Kuras (46. Embalo), Sonco, Kunyk, Schinkel

Tore: 1:0 Palle Jespersen (26.), 2:0 Valentin Pung (38.), 3:0 Palle Jespersen (56.), 3:1 Maurice May (66.), 4:1 Jamil Pepito Zander (75.); Zuschauer: 61