Kein Punktgewinn für SG Rot-Weiß Thalheim: Im eigenen Stadion musste das Team am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den SSC Weißenfels hinnehmen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. In der Sportanlage Thalheim haben 130 Fußballfans am Freitag das Match zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem SSC Weißenfels verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht gelingen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Weißenfels. Eine Minute vor Schluss brachte Justin Puphal die Gäste in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SSC Weißenfels

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Prielipp, Bakkush, May (65. Gräbe-Schmelzer), Moroz, Ndour, Jalo (88. Zawada), Sonco (84. Schmökel), Kolomiiets, Seniura, Lytvyn

SSC Weißenfels: Lohmann – Schumann, Puphal, Löser, Raßmann, Zozulia (64. Luib), Zerbe (72. Schneider), Hafkesbrink, Dierichen (72. Necke), Koch, Purrucker

Tore: 0:1 Justin Puphal (89.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Daniel König, Alrik Luther; Zuschauer: 130