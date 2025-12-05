Ergebnis 14. Spieltag Eine knappe Schlappe steckt SG Rot-Weiß Thalheim gegen SSC Weißenfels ein: 0:1
Kein Punktgewinn für SG Rot-Weiß Thalheim: Im eigenen Stadion musste das Team am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den SSC Weißenfels hinnehmen.
Bitterfeld-Wolfen/MTU. In der Sportanlage Thalheim haben 130 Fußballfans am Freitag das Match zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem SSC Weißenfels verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).
Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht gelingen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Weißenfels. Eine Minute vor Schluss brachte Justin Puphal die Gäste in Führung (89.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 14
Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SSC Weißenfels
SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Prielipp, Bakkush, May (65. Gräbe-Schmelzer), Moroz, Ndour, Jalo (88. Zawada), Sonco (84. Schmökel), Kolomiiets, Seniura, Lytvyn
SSC Weißenfels: Lohmann – Schumann, Puphal, Löser, Raßmann, Zozulia (64. Luib), Zerbe (72. Schneider), Hafkesbrink, Dierichen (72. Necke), Koch, Purrucker
Tore: 0:1 Justin Puphal (89.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Daniel König, Alrik Luther; Zuschauer: 130