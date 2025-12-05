Der BSV Halle-Ammendorf errang am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 327 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB Merseburg.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 327 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Merseburg durch.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Eric Bregulla (Kabelsketal) eine Gelbe Karte an die Hallenser (18.). Es waren schon 35 Minuten des Spiels vergangen, als Dominic Winkler für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Ammendorf noch einen drauf: In Minute 51 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Winkler.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

51. Minute: BSV Halle-Ammendorf in Führung dank zwei Treffern von Dominic Winkler – 2:0

In Minute 70 fiel der finale Treffer der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Dmytro Piven, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (70.). Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB Merseburg

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hotopp, Meyer (88. Schmitz), Niesel, Piven (80. Englich), Schubert, Dabel, Hoffmann (90. Bergmann), Pannier (85. Klein), Winkler (76. Agwu), Kunze

VfB Merseburg: Przigode – Korngiebel, Wagner, Hillemann, Frühauf (60. Friedrich), Bierschenk, Wagner (46. Berndt), Nicodemus (76. Dähne), Kothe (60. Taubert), Knerler, Mittler (76. Arndt)

Tore: 1:0 Dominic Winkler (35.), 2:0 Dominic Winkler (51.), 3:0 Dmytro Piven (70.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Jannis Körner, Reinhard Franke; Zuschauer: 327