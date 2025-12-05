Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein SV Fortuna Magdeburg gegen den Haldensleber SC ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen der SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC. 127 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Stadion Schöppensteg Platz2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Die SV Fortuna Magdeburg rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – Haldensleber SC

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Kovkrak, Lange, Weidemeier (69. Gerwien), Rudolph, Pide, Ehrenberg (60. Karow), Thon, Domitz, Valle Pousa (60. Sturm), Rexhepi (69. Maarouf)

Haldensleber SC: Switala – Zimmermann (73. Bögelsack), Schunaew, Von Ameln, Hüttl (78. Bogdiazh), Girke, Grabenberg (60. Stadler), Thieke, Ebel (60. Wille), Hevekerl (64. Hebekerl), Krüger

; Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 127