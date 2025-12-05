Der FSV Budissa Bautzen erzielte am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 165 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den VfB Auerbach 1.

Bautzen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 165 Besuchern des Stadions Müllerwiese geboten. Die Bautzener setzten sich souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Auerbach durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Karl-Ludwig Zech für Bautzen traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Cedric Graf den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

FSV Budissa Bautzen und VfB Auerbach 1 – 1:1 in Minute 39

Unentschieden. Bautzens Zech konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Bautzener durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Theo Schäller kam rein für Toni Orosz. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Theo Schäller den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (79.). Damit war der Erfolg der Bautzener gesichert. Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – VfB Auerbach 1

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Käppler, Gerhardi (90. Cellarius), A. Rohlik, Orosz (75. Schäller), D. Rohlik, Hennig, Schröder, Kloß (46. M. Noack), Zech (88. Haustein), M. Noack

VfB Auerbach 1: Birke – Guzlajevs, Roscher (69. Cermus), Weigel, Graf, Kaiser, Birkner, Brejcha, Schmidt, Schneider (69. Spranger), Schardt

Tore: 1:0 Karl-Ludwig Zech (7.), 1:1 Cedric Graf (39.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (74.), 3:1 Theo Schäller (79.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: David Isaias Petzak, Philipp Gentsch; Zuschauer: 165