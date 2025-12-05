Für den Gastgeber SC Bernburg endete das Spiel gegen den SV 1890 Westerhausen am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Bernburg/MTU. Nach einer spannenden Aufholjagd haben sich der SC Bernburg und der SV 1890 Westerhausen am Freitag 2:2 (2:0) getrennt.

Nils Erik Fahland (SC Bernburg) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Arthur Krishteyn den Ball ins Netz (14.).

SC Bernburg in Minute 14 2:0 in Führung

In der 56. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen kassierte einmal Gelb.Zweite Halbzeit: Westerhausen lag 2:0 zurück. In Minute 57 jedoch wendete sich das Blatt: Lukas Stridde startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Leon Christian Schmidt ersetzte Franz Lange. Auf der Gastseite sprangen Zdenek Weickert für Kai Lasse Brahmann und Andrej Weickert für Adriel Ribeiro De Oliveira ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der SC Bernburg steckte zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Andrej Weickert den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Westerhausener Team erzielte (85.).

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV 1890 Westerhausen

SC Bernburg: Friedrich – Hilmer, Krüger, Raeck, Fahland (86. Weigel), Schauer, Streithoff, Staat (90. Heute), Giemsa, Krishteyn, Lange (67. Schmidt)

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Ribeiro De Oliveira (82. Weickert), Masaka (85. Rojas Peredes), Brahmann (77. Weickert), Lehmann, Rodrigues Lima Filho, Winter, Miranda Conceicao, Lehmann, Stridde, Masur

Tore: 1:0 Nils Erik Fahland (10.), 2:0 Arthur Krishteyn (14.), 2:1 Lukas Stridde (57.), 2:2 Andrej Weickert (85.); Schiedsrichter: Silvio Rüdiger (Biederitz); Assistenten: Nils Pilz, Ben-Luca Mann; Zuschauer: 89