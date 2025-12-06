Für den SSV Havelwinkel Warnau endete der 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Dessau 05 mit 0:1 (0:0).

Havelberg/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SSV Havelwinkel Warnau und SV Dessau 05. 97 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Warnau.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Luis Paul (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Havelberger (56., 85.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der sechsten Minute der Nachspielzeit brachte Elia Miro Friebe die Gäste in Führung (96.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Dessau 05

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Fringel, Bradburn, Winning (58. Hain), Heinrich, Hilgenfeld (70. Knuth), Büchner, Bäther (70. Schulz), Neumann, Albrecht, Hutyra (84. Kniestedt)

SV Dessau 05: Becker – Werthmann (76. Thomas), Pratsch (81. Lübke), Friebe, Barabasch, Von Zansen (90. Schmitkamp), Girke, Horvath, Zoblofsky, Pälchen, Biriuk (73. Savrii)

Tore: 0:1 Elia Miro Friebe (90.+6); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Silvio Rüdiger, Maximilian Soppa; Zuschauer: 97