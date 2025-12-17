Mit einer Niederlage für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den BSV Halle-Ammendorf mit 1:2 (0:2).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Vor 80 Zuschauern hat sich das Team von Kai Uwe Ziegler mit 1:2 (0:2) gegen Halle-Ammendorf geschlagen geben müssen.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Steven Niesel für Halle-Ammendorf traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die SG Rot-Weiß Thalheim steckte einmal Gelb ein (26.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Dominic Winkler den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

32. Minute: SG Rot-Weiß Thalheim mit 0:2 im Rückstand

In der 59. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Rot-Weiß Thalheim steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Luca Finn Prielipp den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Thalheim erlangte (89.). In Spielminute 94 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – BSV Halle-Ammendorf

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Jalo, Bakkush (90. Zawada), Kolomiiets (46. May), Moroz, Schmökel, Lytvyn, Seniura, Prielipp, Gräbe-Schmelzer (65. Sonco), Ndour (65. Schinkel)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Meyer (65. Kowalski), Schubert, Agwu (65. Schmitz), Hotopp, Dabel, Hoffmann (78. Piontek), Niesel, Winkler, Piven (78. Bergmann), Kunze

Tore: 0:1 Steven Niesel (10.), 0:2 Dominic Winkler (32.), 1:2 Luca Finn Prielipp (89.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Emilio Pepe Krauße, Steffen Look; Zuschauer: 80