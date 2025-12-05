Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Magdeburg/MTU. Auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 haben 127 Fußballfans am Freitag das Kräftemessen zwischen der SV Fortuna Magdeburg und dem Haldensleber SC verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

0:0 für SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC –

Die SV Fortuna Magdeburg rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – Haldensleber SC

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Valle Pousa (60. Sturm), Lange, Ehrenberg (60. Karow), Domitz, Pide, Rudolph, Rexhepi (69. Maarouf), Thon, Kovkrak, Weidemeier (69. Gerwien)

Haldensleber SC: Switala – Hüttl (78. Bogdiazh), Girke, Schunaew, Grabenberg (60. Stadler), Zimmermann (73. Bögelsack), Von Ameln, Ebel (60. Wille), Thieke, Hevekerl (64. Hebekerl), Krüger

; Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 127