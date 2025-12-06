Ergebnis 14. Spieltag Duell zwischen SV Blau-Weiß Zorbau und SV Blau-Weiß Dölau endet mit Remis 1:1
Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein SV Blau-Weiß Zorbau gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.
Zorbau/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Blau-Weiß Zorbau und der SV Blau-Weiß Dölau am Samstag auseinander gegangen. 100 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz.
Aaron Sothen traf für den SV Blau-Weiß Zorbau in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Zorbau
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 14
SV Blau-Weiß Zorbau und SV Blau-Weiß Dölau – 1:1 in Minute 33
Der Ausgang der Partie ist schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Justin Kreideweiß den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Hallenser Team errang (33.). Die Zorbauer sind auf Platz sieben gerutscht.
Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – De Pinho Gomes, N. Neuhaus, B. Strauchmann, Bondarenko, Sothen (85. Bisultanov), K. Neuhaus, Souvatzoglou (46. Jose Malu), Tsipi (43. Stelmak), Engl (46. Maier), Beer
SV Blau-Weiß Dölau: Pultke – Redmann, Lippoldt, Prinzler, Burghardt (78. Kleinert), Köhler, Haensch, Grüneberg, Hensen, Hensen, Kreideweiß
Tore: 1:0 Aaron Sothen (13.), 1:1 Justin Kreideweiß (33.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Maik Ziener; Zuschauer: 100