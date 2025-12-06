Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein SV Blau-Weiß Zorbau gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Zorbau/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Blau-Weiß Zorbau und der SV Blau-Weiß Dölau am Samstag auseinander gegangen. 100 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz.

Aaron Sothen traf für den SV Blau-Weiß Zorbau in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

SV Blau-Weiß Zorbau und SV Blau-Weiß Dölau – 1:1 in Minute 33

Der Ausgang der Partie ist schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Justin Kreideweiß den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Hallenser Team errang (33.). Die Zorbauer sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Blau-Weiß Dölau

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – De Pinho Gomes, N. Neuhaus, B. Strauchmann, Bondarenko, Sothen (85. Bisultanov), K. Neuhaus, Souvatzoglou (46. Jose Malu), Tsipi (43. Stelmak), Engl (46. Maier), Beer

SV Blau-Weiß Dölau: Pultke – Redmann, Lippoldt, Prinzler, Burghardt (78. Kleinert), Köhler, Haensch, Grüneberg, Hensen, Hensen, Kreideweiß

Tore: 1:0 Aaron Sothen (13.), 1:1 Justin Kreideweiß (33.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Maik Ziener; Zuschauer: 100