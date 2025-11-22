Am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Gastgeber 1. FC Bitterfeld-Wolfen gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen und dem SV Blau-Weiß Dölau mit einem Remis.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Justin Kreideweiß für Dölau traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

17. Minute 1. FC Bitterfeld-Wolfen gleichauf mit SV Blau-Weiß Dölau – 1:1

Zu Anfang der ersten Spielhälfte schon fiel das letzte Tor der Partie, als Niklas Hadaschik den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Bitterfeld-Wolfener Team erzielte (17.). Die Bitterfeld-Wolfener sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SV Blau-Weiß Dölau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Gründling (90. Potapenko), Böhme (11. Weimann), Galushyn, Ehrhardt, Hoffmann, Litzenberg (64. Günther), Born (76. Bark), Bauer, Hadaschik, Ludwig (61. Hlynianyi)

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Hensen, Kreideweiß, Prinzler (83. Grüneberg), Scheffler (87. Hensen), Groß, Giese, Gros, Köhler, Lippoldt (80. Haensch), Redmann (87. Pultke)

Tore: 0:1 Justin Kreideweiß (3.), 1:1 Niklas Hadaschik (17.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Marcel Meier, Marcel Mönner; Zuschauer: 75