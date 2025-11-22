Die JSG Mansfelder Grund hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie gegen den SV Blau-Weiß Dölau mit 0:2 (0:0).

Helbra/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Ronny Kühne. Der Trainer von JSG musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Dölau beobachten.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Spieler Nummer 9 (SV Blau-Weiß Dölau e.V.) netzte in der 3. Minute der zweiten Spielhälfte (48.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

Minute 83: JSG Mansfelder Grund 0:2 im Hintertreffen

In der 80. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Spieler Nummer 17 (Dölau) den Ball über die Linie bringen (83.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – SV Blau-Weiß Dölau

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Waskewitz, Wernicke, Weißenborn, Rothe (89. Hofmann), Lischka, Eberwein (61. Peuckert), Göbel, Jalowietzki, Zeuch, Hoppstock (77. Sprenger)

SV Blau-Weiß Dölau: Klein – Junghardt (46. Junghahn), (61. Reum), Tyfko, Ecke, Henze, Kaplanidis, Nietschmann (61. Mann)

Tore: 0:1 (48.), 0:2 (83.); Schiedsrichter: Andy Litschko-Naumann (Erfurt); Zuschauer: 30