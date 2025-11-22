Für den Gastgeber SV Stahl Thale endete das Spiel gegen den Nienburg am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II mit einem 3:3 (1:2)-Unentschieden.

Thale/MTU. Der SV Stahl Thale und der Nienburg haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 3:3 (1:2).

Julian Stöhr (Nienburg) netzte 21 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Nienburger konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Anton Paul Gottwald der Torschütze (22.).

SV Stahl Thale und Nienburg – 1:1 in Minute 22

Tor Nummer drei schoss Tommy Antonio Schielke für Nienburg (40.). Es blieb spannend. Max Kinzelt traf für Nienburg (48). Anton Paul Gottwald traf für Thale (56). Spielstand 3:2 für den Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 10

In der 75. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der Nienburg steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Patrick Schröder (Thale) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Thale erzielen (81.). Die Thaler sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – Nienburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – C. Könnecke, Maurer, Frohwein (46. Ahrend), Leifholz, Quasthoff, Gottwald, Schröder, Böhnstedt, D. Könnecke, Gohlke

Nienburg: Lenz – Lorenz, Kinzelt, Lindner (71. Hellwig), Haisch, Schneider, Schielke (88. Andre), Rückriem, Stöhr, Brett, Ziebell (66. Skibbe)

Tore: 0:1 Julian Stöhr (21.), 1:1 Anton Paul Gottwald (22.), 1:2 Tommy Antonio Schielke (40.), 1:3 Max Kinzelt (48.), 2:3 Anton Paul Gottwald (56.), 3:3 Patrick Schröder (81.); Schiedsrichter: Mario Gawantka (Timmenrode); Zuschauer: 20