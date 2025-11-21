Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 0:6 (0:4) verließ der SV Lok Aschersleben an diesem Wochenende den LokplatzPl.2. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt fuhr siegreich nach Hause.

Aschersleben/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft um Hagen Kitzmann hat am Freitag vor 20 Zuschauern auf dem LokplatzPl.2 ganze sechs Bälle kassiert. Das Spiel endete 0:6 (0:4).

In Minute 17 schoss Maddox Liam Kegel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Oscherslebener legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Mathuk Panchol Abraham Maketh der Torschütze (29.).

Minute 29: SV Lok Aschersleben mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Clemens Fischer traf in Minute 39, Noah Maximilian Jülich in Minute 43 und Yannick Okunowski in Minute 70. Spielstand 5:0 für die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 10

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Abdulla Amin Mohamed (Hadmersleben) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 6:0 verließen die Oscherslebener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Scherf, Ivanchenko, Miroshnichenko, Lehmann (18. Stemmler), Breyer, Fricke, Block, Stopin

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Ilse (66. Mohamed), Okunowski, Kegel, Wolff (46. Mohr), Abraham Maketh (46. Franke), Herbst (66. Rengou), Fischer, Jülich (46. Eckert)

Tore: 0:1 Maddox Liam Kegel (17.), 0:2 Mathuk Panchol Abraham Maketh (29.), 0:3 Clemens Fischer (39.), 0:4 Noah Maximilian Jülich (43.), 0:5 Yannick Okunowski (70.), 0:6 Abdulla Amin Mohamed (78.); Schiedsrichter: Felix Müller (Aschersleben); Zuschauer: 20