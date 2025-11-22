Die SV Fortuna Magdeburg errang am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (0:1)-Erfolg gegen den SV Dessau 05.

Magdeburg/MTU. Magdeburg – Dessau: Nachdem die SV Fortuna Magdeburg an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Dimitrios Mitsis, als Max Erdmann für Dessau traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Dessau 05 steckte einmal Gelb ein (61.). Die Dessauer konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Fabian Karow der Torschütze (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 15.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Die SV Fortuna Magdeburg kassierte zweimal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der Nachspielzeit nutzte die SV Fortuna Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Nils Lange (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Dessau 05

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Rudolph, Lange, Karow, Riemann, Kauka (64. Thon), Ehrenberg (67. Gerwien), Maarouf (67. Rexhepi), Weidemeier (73. Halilaj), Sturm, Domitz (84. Valle Pousa)

SV Dessau 05: Becker – Baumgart, Pratsch, Barabasch, Biriuk, Zoblofsky, Von Zansen, Erdmann, Werthmann (58. Lübke), Pälchen, Schultz (39. Schmitkamp)

Tore: 0:1 Max Erdmann (36.), 1:1 Fabian Karow (74.), 2:1 Nils Lange (90.+2); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Marcus Peter, Maik Luca Gawantka; Zuschauer: 48