Ergebnis 10. Spieltag Bittere Pille für SV Lok Aschersleben: 0:6 gegen NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt
In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II kassierte der SV Lok Aschersleben am Wochenende eine bittere Pleite gegen die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt und ging 0:6 (0:4) vom Platz.
Aschersleben/MTU. Die 20 Beobachter auf dem LokplatzPl.2 haben am Freitag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Lok Aschersleben ein ernüchterndes 0:6 (0:4) hinnehmen musste.
Maddox Liam Kegel (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Mathuk Panchol Abraham Maketh (29.) erzielt wurde.
SV Lok Aschersleben sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 29
Der Siegeszug der Oscherslebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Ronny Manegold im gegnerischen Tor. Clemens Fischer traf in Minute 39, Noah Maximilian Jülich in Minute 43 und Yannick Okunowski in Minute 70. Spielstand 5:0 für die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 18.30 Uhr
- Austragungsort: Aschersleben
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II
- Spieltag: 10
Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Pause, als Abdulla Amin Mohamed den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:6 erweiterte (78.). Damit war der Sieg der Oscherslebener gesichert.
Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt
SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Scherf, Stopin, Ivanchenko, Block, Lehmann (18. Stemmler), Miroshnichenko, Breyer, Fricke
NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Wolff (46. Mohr), Ilse (66. Mohamed), Herbst (66. Rengou), Jülich (46. Eckert), Okunowski, Abraham Maketh (46. Franke), Kegel, Fischer
Tore: 0:1 Maddox Liam Kegel (17.), 0:2 Mathuk Panchol Abraham Maketh (29.), 0:3 Clemens Fischer (39.), 0:4 Noah Maximilian Jülich (43.), 0:5 Yannick Okunowski (70.), 0:6 Abdulla Amin Mohamed (78.); Schiedsrichter: Felix Müller (Aschersleben); Zuschauer: 20