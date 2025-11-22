Ergebnis 10. Spieltag JSG Mansfelder Grund verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen SV Blau-Weiß Dölau
Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: In der Partie am Samstag war die JSG Mansfelder Grund gegenüber dem SV Blau-Weiß Dölau machtlos und wurde 0:2 (0:0) besiegt.
Helbra/MTU. Das Match zwischen JSG und Dölau ist mit einer klaren 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.
Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Spieler Nummer 9 das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (48.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Helbra
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI
- Spieltag: 10
JSG Mansfelder Grund hinkt 0:2 hinterher – 83. Minute
In der 80. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. steckte einmal Gelb ein.
Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Spieler Nummer 17 (Dölau) den Ball über die Linie bringen (83.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.
Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – SV Blau-Weiß Dölau
JSG Mansfelder Grund: Wiese – Hoppstock (77. Sprenger), Weißenborn, Zeuch, Waskewitz, Lischka, Wernicke, Jalowietzki, Rothe (89. Hofmann), Göbel, Eberwein (61. Peuckert)
SV Blau-Weiß Dölau: Klein – Ecke, Junghardt (46. Junghahn), Henze, Tyfko, (61. Reum), Kaplanidis, Nietschmann (61. Mann)
Tore: 0:1 (48.), 0:2 (83.); Schiedsrichter: Andy Litschko-Naumann (Erfurt); Zuschauer: 30