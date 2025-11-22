Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: In der Partie am Samstag war die JSG Mansfelder Grund gegenüber dem SV Blau-Weiß Dölau machtlos und wurde 0:2 (0:0) besiegt.

JSG Mansfelder Grund verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen SV Blau-Weiß Dölau

Helbra/MTU. Das Match zwischen JSG und Dölau ist mit einer klaren 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Spieler Nummer 9 das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

JSG Mansfelder Grund hinkt 0:2 hinterher – 83. Minute

In der 80. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Spieler Nummer 17 (Dölau) den Ball über die Linie bringen (83.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – SV Blau-Weiß Dölau

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Hoppstock (77. Sprenger), Weißenborn, Zeuch, Waskewitz, Lischka, Wernicke, Jalowietzki, Rothe (89. Hofmann), Göbel, Eberwein (61. Peuckert)

SV Blau-Weiß Dölau: Klein – Ecke, Junghardt (46. Junghahn), Henze, Tyfko, (61. Reum), Kaplanidis, Nietschmann (61. Mann)

Tore: 0:1 (48.), 0:2 (83.); Schiedsrichter: Andy Litschko-Naumann (Erfurt); Zuschauer: 30