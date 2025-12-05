Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der BSV Halle-Ammendorf vor 327 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB Merseburg freuen.

Halle/MTU. Am Freitag konnte das Publikum im Stadion der Waggonbauer ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Hallenser gewannen souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Merseburg.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Eric Bregulla (Kabelsketal) eine Gelbe Karte an die Hallenser (18.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Dominic Winkler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Hallenser legten in der zweiten Halbzeit nach. Wieder war Winkler der Torschütze (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Dominic Winkler kickt BSV Halle-Ammendorf in 2:0-Führung – Minute 51

Das finale Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Dmytro Piven den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (70.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB Merseburg

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Kunze, Meyer (88. Schmitz), Niesel, Pannier (85. Klein), Hoffmann (90. Bergmann), Piven (80. Englich), Winkler (76. Agwu), Hotopp, Dabel, Schubert

VfB Merseburg: Przigode – Wagner, Nicodemus (76. Dähne), Frühauf (60. Friedrich), Mittler (76. Arndt), Knerler, Kothe (60. Taubert), Hillemann, Bierschenk, Wagner (46. Berndt), Korngiebel

Tore: 1:0 Dominic Winkler (35.), 2:0 Dominic Winkler (51.), 3:0 Dmytro Piven (70.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Jannis Körner, Reinhard Franke; Zuschauer: 327