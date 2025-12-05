Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Magdeburg/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC mit einem torlosen 0:0 (0:0). 127 Zuschauer waren auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

SV Fortuna Magdeburg auf Augenhöhe mit Haldensleber SC – 0:0

Die Magdeburger sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – Haldensleber SC

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Kovkrak, Pide, Ehrenberg (60. Karow), Thon, Rudolph, Rexhepi (69. Maarouf), Domitz, Valle Pousa (60. Sturm), Lange, Weidemeier (69. Gerwien)

Haldensleber SC: Switala – Girke, Hevekerl (64. Hebekerl), Thieke, Grabenberg (60. Stadler), Hüttl (78. Bogdiazh), Krüger, Schunaew, Von Ameln, Zimmermann (73. Bögelsack), Ebel (60. Wille)

; Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 127