Dem SC Bernburg gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SV Blau-Weiß Zorbau mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 77 Zuschauer waren live dabei.

Bernburg/MTU. Am Dienstag konnten die Fußballfans in der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3 eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Bernburger gewannen souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Kontrahenten aus Zorbau.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Carlos Krüger für Bernburg traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Niklas Neuhaus den Ball ins Netz (13.).

SC Bernburg und SV Blau-Weiß Zorbau – 1:1 in Minute 13

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SC Bernburg musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe. Franz Lange traf für Bernburg in Minute 31 und Jamie Liam Bichtemann in Minute 58. Spielstand 3:1 für den SC Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SC Bernburg steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Krüger, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 auszubauen (80.). Der SC Bernburg hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Zorbau

SC Bernburg: Friedrich – F. Lange, Schauer, Schmidt (83. Weigel), Heitzmann, Strobach, Fahland (55. Bichtemann), Krüger, Hilmer (74. L. Lange), Binkau, Raeck

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Strauchmann, Engl, Seidel, Neuhaus (60. Sothen), Neuhaus, Hatim (74. Jose Malu), Stelmak (60. Omerovic), De Pinho Gomes, Gomes Da Silva (60. Maier), Beer (46. Souvatzoglou)

Tore: 1:0 Carlos Krüger (2.), 1:1 Niklas Neuhaus (13.), 2:1 Franz Lange (31.), 3:1 Jamie Liam Bichtemann (58.), 4:1 Carlos Krüger (80.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Daniel König; Zuschauer: 77