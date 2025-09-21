Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Gastgeber FSV Barleben 1911 e. V. gegen den Haldensleber SC ein 3:3 (2:3)-Unentschieden.

Barleben/MTU. Der FSV Barleben 1911 e. V. und der Haldensleber SC haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 3:3 (2:3).

Pascal Thieke (Haldensleber SC) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Haldensleber legten in der 38. Spielminute nach. Wieder war Thieke der Torschütze.

Minute 38: FSV Barleben 1911 e. V. liegt 0:2 zurück

Tor Nummer drei schoss Patrick Hauer für Barleben (40.). Die Partie blieb spannend. Patrick Hauer (Barleben) und Pascal Thieke (Haldensleber) trafen in Minute 43 und 45. Spielstand 3:2 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Das rettende Tor für den FSV Barleben 1911 e. V. fiel 17 Minuten nach der Halbzeitpause, als Steve Röhl den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Barleber Team errang (62.). Die Barleber sicherten sich somit Platz 15.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – Haldensleber SC

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Pung (72. Laabs), Lohse, Röhl, Priese (68. Eichholz), Zander, P. Hauer (58. Jespersen), M. Hauer (68. Gruner), Duda, Wasylyk, Von Der Gönne (75. Fröhlich)

Haldensleber SC: Switala – Krüger, Bögelsack, Stadler, Thieke, Bögelsack (74. Hartmann), Ebel, Mäde, Ebel (61. Hevekerl), Zimmermann (66. Wille), Grabenberg (81. Sengewald)

Tore: 0:1 Pascal Thieke (10.), 0:2 Pascal Thieke (38.), 1:2 Patrick Hauer (40.), 2:2 Patrick Hauer (43.), 2:3 Pascal Thieke (45.+1), 3:3 Steve Röhl (62.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 169