Die SV Fortuna Magdeburg errang am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 102 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SC Bernburg.

In Minute 17 schoss Dustin Strobach das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Drilon Halilaj den Ball ins Netz (26.).

Unentschieden. Magdeburgs Nils Lange konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

13 Minuten nach der Pause konnte Albert Halilaj (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (58.). Mit 3:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SC Bernburg

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Pide, Kauka (81. Ehrenberg), Domitz, Gerstner (81. Sturm), D. Halilaj (65. Valle Pousa), Weidemeier, A. Halilaj (65. Steinbach), Lange, Kovkrak, Megel

SC Bernburg: Schneider – Heitzmann, Hilmer (78. Heute), Fahland, Schauer, Lange, Strobach, Schmidt (50. Staat), Krüger, Raeck, Binkau (46. Lange)

Tore: 0:1 Dustin Strobach (17.), 1:1 Drilon Halilaj (26.), 2:1 Nils Lange (38.), 3:1 Albert Halilaj (58.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Moritz Winter, David Kawitzke; Zuschauer: 102