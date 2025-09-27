Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein 2:1 (1:0)-Triumph über den SSV Havelwinkel Warnau.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der SSV Havelwinkel Warnau haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Illia Hlynianyi (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte 14 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das Gegentor konnten die Havelberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Wilhelm Neumann den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

1. FC Bitterfeld-Wolfen und SSV Havelwinkel Warnau – 1:1 in Minute 65

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Kyrylo Galushyn, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Bitterfeld-Wolfener zu entscheiden (90.+1). Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SSV Havelwinkel Warnau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Radke, Mertes (90. Bauer), Potapenko (77. Gründling), Hlynianyi, Hadaschik (86. Sumka), Hoffmann, Bark, Elflein (62. Galushyn), Böhme, Litzenberg (80. Ludwig)

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Cembala, Büchner, Neumann, Hilgenfeld (86. Schulz), Bäther (63. Paege), Bradburn, Hutyra (90. Kniestedt), Krause, Otto, Bauer (71. Winning)

Tore: 1:0 Illia Hlynianyi (14.), 1:1 Wilhelm Neumann (65.), 2:1 Kyrylo Galushyn (90.+1); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Marco Uhlmann, Jonas Boxhorn; Zuschauer: 107