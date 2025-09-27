Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 erzielten Gordon Krause und sein Team SV Eintracht Salzwedel 09 I gegen den SV 51 Langenapel – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Salzwedel/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Salzwedler gewannen deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Langenapel.

Es waren schon 29 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Luca Nowak für Salzwedel traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Salzwedler legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Hishyar Wazar Hasan der Torschütze (33.).

33. Minute: SV Eintracht Salzwedel 09 I liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 45.+1: Salzwedel traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Wazar Hasan ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Halbzeitpause. Neun Minuten nach Anpfiff gelang es Phil Friedrich Hentschel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu festigen (54.). In Spielminute 86 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein. Die Salzwedler haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SV 51 Langenapel

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Galkowski, Stolz, P. Müller (86. Koch), Riethmüller (66. Grabowski), Hentschel (66. Weißbach), Wazar Hasan (75. A. Müller), Burdack, Kreitz, Nowak, Wulff

SV 51 Langenapel: Schmidt – Stappenbeck (77. Glaetzer), Neuling, Steding (55. Atah), Roese, Peters, Bromann (84. Hahn), Roloff (46. Stolz), Schulz, Afanasew (46. Scheuner), Meyer

Tore: 1:0 Luca Nowak (29.), 2:0 Hishyar Wazar Hasan (33.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (45.+1), 4:0 Phil Friedrich Hentschel (54.); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Jan Reinecke, Lutz Wiedt; Zuschauer: 207