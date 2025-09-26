Kein Punktgewinn für NSG Waldersee/Mildensee: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den Nachwuchs FC Landsberg hinnehmen.

Yannis Noah Scheller (Nachwuchs FC Landsberg) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Landsberger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Elias Kern der Torschütze (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Max Hellie den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Landsberg sicherte (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die NSG Waldersee/Mildensee wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Nachwuchs FC Landsberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die NSG Waldersee/Mildensee rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: NSG Waldersee/Mildensee – Nachwuchs FC Landsberg

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Kern, Klausner (46. Richter), Rudolph (46. Appelt), Wille, Presche, Wünsche, Noth, Kuster (59. Rettig), Meiling (59. Schmidt), Rücker (46. Rintelmann)

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Gebhardt (55. Lorbeer), Weygant, Koch (78. Schmidt), Lorenz, Gauck (12. Hellie), Scheller, Ketzel, Perll, Schneider, Ludwig

Tore: 0:1 Yannis Noah Scheller (26.), 1:1 Elias Kern (61.), 1:2 Max Hellie (66.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 80