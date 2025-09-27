Einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den BSV Halle-Ammendorf fuhr der SSC Weißenfels am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Weißenfels/MTU. Die 101 Besucher des Stadtstadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser schlugen die Gäste aus Halle-Ammendorf mit 2:1 (2:0) knapp.

Timm Koch (SSC Weißenfels) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser legten in der 22. Spielminute nach. Diesmal war Andrii Zozulia der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Minute 22: SSC Weißenfels mit 2:0 Vorsprung

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Pascal Pannier (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle-Ammendorf erzielen (79.). Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – BSV Halle-Ammendorf

SSC Weißenfels: Lohmann – Purrucker (87. Schneider), Dierichen (46. Necke), T. Koch, Luib (90. Beyer), P. Koch (73. Hafkesbrink), Schumann, Zerbe, Raßmann, Zozulia (77. Lehmann), Puphal

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Pannier, Hoffmann, Dabel, Winkler (73. Hartmann), Niesel, Kunze, Schubert (46. Kowalski), Agwu (65. Piven), Schöneck (90. Klein), Schmitz

Tore: 1:0 Timm Koch (1.), 2:0 Andrii Zozulia (22.), 2:1 Pascal Pannier (79.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 101