Der SV GOLPA errang am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 49 Zuschauern einen klaren 5:2 (2:1)-Sieg gegen den Dessauer SV 97 I.

Nach gerade einmal 14 Minuten schoss Julian Bittner das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Dessauer konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Julian Schmidt der Torschütze (26.).

Tor Nummer drei schoss Oskar Burmeister für GOLPA (40.). Es blieb spannend. Julian Schmidt traf für GOLPA (55). Matin Yousef traf für Dessau (70). Spielstand 4:2 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Simon Frank Thiecke den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:2 erweiterte (77.). Damit war der Triumph der Möhlauer gesichert. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV GOLPA hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – Dessauer SV 97 I

SV GOLPA: Hennig – Schröter (77. Rieschick), Reiche (70. Neuwirth), Burmeister (80. Werner), J. Schmidt (87. Bilau), Reichmann, Thiecke, L. F. Schmidt, Neumann, Krause, Micklisch

Dessauer SV 97 I: Deistler – Walzer, Akbari, Bittner, Abaszada, Kamschütz (59. Yousef), Eckersberg, Merkel, Markert (59. Schlichting), Kieseler, Dieckow (86. Hulwa)

Tore: 0:1 Julian Bittner (14.), 1:1 Julian Schmidt (26.), 2:1 Oskar Burmeister (40.), 3:1 Julian Schmidt (55.), 3:2 Matin Yousef (70.), 4:2 Julian Schmidt (73.), 5:2 Simon Frank Thiecke (77.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Alexander Markus; Zuschauer: 49