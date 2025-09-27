Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 erzielten Jens Borchers und sein Team SV Germania 08 Roßlau gegen den SV Blau-Rot Coswig – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (3:0) wider.

Dessau-Roßlau/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 196 Besuchern des Elbesportparks geboten. Die Dessauer waren den Gästen aus Coswig mit 5:0 (3:0) deutlich überlegen.

Nach nur 15 Minuten schoss Enrico Franzel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Dessauer legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Vincent Elias Seiffert der Torschütze (27.).

SV Germania 08 Roßlau führt mit 2:0 – Minute 27

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Paul Ulrich Hanke traf in Minute 29 und Jeremy-Niklas Berke in Minute 70. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Maximilian Reichardt wurde für Enrico Franzel eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Jan-Niklas Seifert für Niklas Schölzel und Brian-Lucas Körnicke für Marcel Müller den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 77 fiel das letzte Tor der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Maximilian Reichardt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 auszubauen (77.). Die SV Germania 08 Roßlau hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SV Blau-Rot Coswig

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Marzian, Berke, Hanke (78. E. S. Lorenz), Mieth (82. Richter), Franzel (71. Reichardt), L. Lorenz, Müller (84. Michaelis), Seiffert (46. Ruge), Klausnitzer, Hagendorf

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Guroll (46. Körner), Körnicke (74. Müller), Bergt, Seifert (74. Schölzel), Löwe (82. Saage), Weber (46. Kappel), Schölzel, Schaaf, Ziem, Scheller

Tore: 1:0 Enrico Franzel (15.), 2:0 Vincent Elias Seiffert (27.), 3:0 Paul Ulrich Hanke (29.), 4:0 Jeremy-Niklas Berke (70.), 5:0 Maximilian Reichardt (77.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Mario Bischoff, Maximilian Schemainda; Zuschauer: 196