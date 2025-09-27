Der SV GOLPA errang am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 49 Zuschauern einen klaren 5:2 (2:1)-Sieg gegen den Dessauer SV 97 I.

Möhlau/MTU. Am Samstag haben sich der SV GOLPA und der Dessauer SV 97 I ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (2:1).

Julian Bittner (Dessauer SV 97 I) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Julian Schmidt den Ball ins Netz (26.).

SV GOLPA und Dessauer SV 97 I – 1:1 in Minute 26

Tor Nummer drei schoss Oskar Burmeister für GOLPA (40.). Es blieb spannend. Julian Schmidt traf für GOLPA (55). Matin Yousef traf für Dessau (70). Spielstand 4:2 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Nur vier Minuten später konnte Simon Frank Thiecke (GOLPA) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 5:2 verließen die Möhlauer den Platz als Sieger. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Möhlauer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – Dessauer SV 97 I

SV GOLPA: Hennig – Reichmann, L. F. Schmidt, Burmeister (80. Werner), Krause, Neumann, Thiecke, J. Schmidt (87. Bilau), Schröter (77. Rieschick), Reiche (70. Neuwirth), Micklisch

Dessauer SV 97 I: Deistler – Markert (59. Schlichting), Eckersberg, Dieckow (86. Hulwa), Walzer, Kieseler, Akbari, Abaszada, Kamschütz (59. Yousef), Bittner, Merkel

Tore: 0:1 Julian Bittner (14.), 1:1 Julian Schmidt (26.), 2:1 Oskar Burmeister (40.), 3:1 Julian Schmidt (55.), 3:2 Matin Yousef (70.), 4:2 Julian Schmidt (73.), 5:2 Simon Frank Thiecke (77.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Alexander Markus; Zuschauer: 49