Fußball-Landesklasse 4: Mit einem überzeugenden 5:0 (3:0) ging die SV Germania 08 Roßlau von Coach Jens Borchers aus dem Spiel mit dem SV Blau-Rot Coswig vom Platz.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 196 Besucher des Elbesportparks haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer besiegten das Team aus Coswig mit 5:0 (3:0) deutlich.

Enrico Franzel traf für den SV Germania 08 Roßlau in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Dessauer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Vincent Elias Seiffert der Torschütze (27.).

2:0 Vorsprung für SV Germania 08 Roßlau – 27. Minute

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jens Borchers im gegnerischen Tor. Paul Ulrich Hanke traf in Minute 29 und Jeremy-Niklas Berke in Minute 70. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Maximilian Reichardt ersetzte Enrico Franzel. Auf der Gastseite sprangen Niklas Schölzel für Jan-Niklas Seifert und Marcel Müller für Brian-Lucas Körnicke ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In Minute 77 fiel das letzte Tor der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Maximilian Reichardt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu erweitern (77.). Die Dessauer sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SV Blau-Rot Coswig

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Klausnitzer, Mieth (82. Richter), Hagendorf, Marzian, Hanke (78. E. S. Lorenz), Seiffert (46. Ruge), Berke, Müller (84. Michaelis), Franzel (71. Reichardt), L. Lorenz

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Seifert (74. Schölzel), Bergt, Scheller, Ziem, Weber (46. Kappel), Löwe (82. Saage), Körnicke (74. Müller), Schölzel, Schaaf, Guroll (46. Körner)

Tore: 1:0 Enrico Franzel (15.), 2:0 Vincent Elias Seiffert (27.), 3:0 Paul Ulrich Hanke (29.), 4:0 Jeremy-Niklas Berke (70.), 5:0 Maximilian Reichardt (77.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Mario Bischoff, Maximilian Schemainda; Zuschauer: 196