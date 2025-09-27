Der SV Eintracht Salzwedel 09 I unter Leitung von Trainer Gordon Krause feierte einen überlegenen Erfolg über den SV 51 Langenapel mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Salzwedel/MTU. Die 207 Besucher auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedler besiegten die Gäste aus Langenapel mit 4:0 (3:0) deutlich.

Es waren schon 29 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Luca Nowak für Salzwedel traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Hishyar Wazar Hasan den Ball ins Netz (33.).

Minute 33: SV Eintracht Salzwedel 09 I führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Minute 45.+1: Salzwedel traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Wazar Hasan ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Phil Friedrich Hentschel den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (54.). Damit war der Erfolg der Salzwedler entschieden. In Spielminute 86 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein. Die Salzwedler haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SV 51 Langenapel

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Burdack, Wazar Hasan (75. A. Müller), Galkowski, Stolz, Wulff, Nowak, Hentschel (66. Weißbach), P. Müller (86. Koch), Riethmüller (66. Grabowski), Kreitz

SV 51 Langenapel: Schmidt – Afanasew (46. Scheuner), Roloff (46. Stolz), Roese, Schulz, Bromann (84. Hahn), Peters, Steding (55. Atah), Meyer, Stappenbeck (77. Glaetzer), Neuling

Tore: 1:0 Luca Nowak (29.), 2:0 Hishyar Wazar Hasan (33.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (45.+1), 4:0 Phil Friedrich Hentschel (54.); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Jan Reinecke, Lutz Wiedt; Zuschauer: 207