Am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber SG Union Sandersdorf gegen den FSV Budissa Bautzen ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Duell zwischen SG Union Sandersdorf und FSV Budissa Bautzen endet mit Remis 0:0

Sandersdorf/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen der SG Union Sandersdorf und FSV Budissa Bautzen. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sport- u. Freizeitzentrum.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

SG Union Sandersdorf auf Augenhöhe mit FSV Budissa Bautzen – 0:0

Die Sandersdorfer sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FSV Budissa Bautzen

SG Union Sandersdorf: Räthel – Stashenko (72. Walter), Schnabel, Sauer (82. Jauck), Choschnau, Wonneberger (88. Scheibe), Farkas (72. Koto'o Djouokou), Seifert, Brunner (82. Exner), Sponholz, Hamella

FSV Budissa Bautzen: Hübner – Schäller (64. Haustein), Gerhardi, Hennig, Cellarius (46. Käppler), Zech, Hentsch, Rohlik, Noack (46. Orosz), Noack, Schröder

; Schiedsrichter: Jakob Scheibner (Cottbus); Assistenten: Tino Stein, Max Stramke; Zuschauer: 50