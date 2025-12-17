Für den Gastgeber Haldensleber SC endete das Spiel gegen den SV Blau-Weiß Zorbau am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Haldensleben/MTU. Der Haldensleber SC und der SV Blau-Weiß Zorbau haben sich am Samstag in einer aufregenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (1:0).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Lucas Krüger mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Blau-Weiß Zorbau musste zweimal Gelb hinnehmen (28.). In der zweiten Halbzeit setzte Haldensleber noch einen drauf: In Minute 67 wurde das zweite Tor durch Pascal Thieke erzielt.

2:0 Vorsprung für Haldensleber SC – 67. Minute

Zorbau lag 2:0 zurück. In Minute 75 jedoch wendete sich das Blatt: Branden Garrett Stelmak startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

In den letzten Minuten versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Max Stadler kam rein für Pascal Thieke und Denny Hevekerl für Hannes Ebel. Auf der Gastseite sprang Bacari Jose Malu für Tom Seidel ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau kassierte noch einmal Gelb.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Bacari Jose Malu, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Zorbauer zu erlangen (89.). In Spielminute 93 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Blau-Weiß Zorbau

Haldensleber SC: Switala – Zimmermann, Thieke (77. Stadler), B. Ebel (58. Sengewald), Krüger, Hüttl, Girke, Von Ameln, Hebekerl (62. Wille), Schunaew, H. Ebel (85. Hevekerl)

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Sothen (46. Stelmak), Neuhaus (73. Bisultanov), Neuhaus, Seidel (82. Jose Malu), Omerovic, Strauchmann, Maier (46. Beer), Tsipi, De Pinho Gomes, Souvatzoglou

Tore: 1:0 Lucas Krüger (24.), 2:0 Pascal Thieke (67.), 2:1 Branden Garrett Stelmak (75.), 2:2 Bacari Jose Malu (89.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tonio Petzsch, Felix Boin; Zuschauer: 40